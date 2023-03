Candidatos à subida empatam em Viseu com golos tardios

Redação com Lusa

Académico de Viseu e Estrela da Amadora empataram a uma bola no Fontelo.

Académico de Viseu e Estrela da Amadora empataram este domingo a um golo, em Viseu, no jogo grande da 23.ª jornada da Liga SABSEG, mantendo as duas equipas na luta pela subida de divisão.

Aloísio, aos 86 minutos, adiantou os lisboetas, mas André Clóvis, aos 90+1, repôs a igualdade no marcador, que permitiu aos amadorenses manterem o segundo lugar, com 42 pontos, enquanto os viseenses foram ultrapassados pelo Farense, e ocupam agora a quarta posição na tabela, com 39.

Num jogo apitado por um árbitro de Chipre, Andreas Argyrou, o Estrela sobressaiu no primeiro tempo, com Capita aos 15, isolado, a rematar ao lado, e aos 23, de novo isolado, a não conseguir bater Gril.

Já no segundo tempo, os comandados de Jorge Costa tiveram mais bola e foram mais perigosos: André Clóvis, de cabeça, ficou perto do golo, e Ott, com um disparo da esquerda, obrigou Bruno Brígido a grande intervenção.

As emoções maiores estavam reservadas por os últimos minutos, primeiro com o golo de Aloísio, aos 87, com uma entrada fulgurante, de cabeça, na sequência de um canto, a não dar hipóteses a Gril e a adiantar o Estrela da Amadora.

Contudo, André Clóvis ainda foi a tempo de marcar o seu 19.º golo na II Liga, quando, aos 90+1, ganhou espaço na área, tirou Brígido do caminho e, já de ângulo apertado, colocou a bola no fundo da baliza, levando ao delírio os mais de 4.600 espetadores nas bancadas do Estádio do Fontelo.