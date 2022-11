Candidatos à subida de pontaria fraca

O Farense vai segurar o segundo lugar durante a pausa no campeonato, com 25 pontos

Farense e o Feirense empataram, sem golos, em jogo da 13.ª jornada da II Liga SABSEG, que castigou a falta de qualidade ofensiva dos dois candidatos à subida durante os 90 minutos.

Num jogo sem grandes oportunidades e em que os setores atacantes nunca conseguiram desbloquear as defesas, a equipa algarvia terminou em inferioridade numérica face à expulsão de Bandarra, por acumulação de amarelos (90+1).

O Farense vai segurar o segundo lugar durante a pausa no campeonato, com 25 pontos e um jogo em atraso, a receção ao Trofense a disputar na quarta-feira. Já o Feirense está, à condição, no sétimo posto, com 19.

Jogo disputado no Estádio de São Luís, em Faro.

Farense - Feirense, 0-0.

Farense: Ricardo Velho, Bandarra, Robson, Muscat (Gonçalo Silva, 71), Abner, Marcos Paulo (Fabrício Isidoro, 65), Vítor Gonçalves, Cristian Ponde (Elves Baldé, 79), Marco Matias, Rui Costa (Velasquez, 65) e Pedro Henrique (Lucão, 65).

(Suplentes: Rafael Defendi, Lucão, Velasquez, Elves Baldé, Gonçalo Silva, Cláudio Falcão, Talocha, Fabrício Isidoro e Harramiz).

Treinador: Vasco Faísca.

Feirense: Arthur Augusto, Sidney Lima, Manu, Cláudio Silva, Samuel Teles, Washington, João Tavares, Lucas Santos (João Paulo, 82), André Rodrigues (Oche Ochowechi, 73), Fábio Espinho (Tiago Dias, 73) e Jardel (João Paredes, 65).

(Suplentes: Igor Rodrigues, Tiago Dias, João Paulo, João Pinto, Manu Silva, Oche Ochowechi, João Paredes e Jorge Teixeira).

Treinador: Rui Ferreira.

Árbitro: Manuel Mota (AF Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Abner (16), Robson (29), Lucas Santos (57), Vítor Gonçalves (70), Bandarra (75 e 90+1) e Washington (80). Cartão vermelho, por acumulação de amarelos, para Bandarra (90+1).