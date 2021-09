Candidato Rio Ave ilumina noite da Reboleira com cinco golos

Redação com Lusa

Triunfo claro dos vilacondenses, por 2-5

O Rio Ave venceu hoje o Estrela da Amadora, na Reboleira, por 2-5, em jogo da quinta jornada da Liga Portugal SABSEG, marcado por uma quebra de energia elétrica durante nove minutos.

Diogo Pinto, aos três minutos, inaugurou o marcador para o Estrela da Amadora, tendo Pedro Mendes, aos 22, feito o empate e Costinha, aos 28, colocado o Rio Ave a vencer. Hugo Gomes, aos 48, fez o 3-1. Miguel Rosa, aos 72, reduziu e, no minuto seguinte, Gabrielzinho fez o 2-4. O "bis" deste jogador surgiu aos 79 e selou o resultado.

Um desentendimento entre o treinador do Estrela da Amadora com o árbitro levou Artur Soares Dias a expulsar, com dois cartões amarelos, ao minuto 81, Rui Santos numa altura em que o jogo estava perdido para os "tricolores", sendo que o resultado não viria a sofrer alterações.

Com este resultado, os líderes da II Liga somam agora 13 pontos e o Estrela da Amadora mantém os quatro com que entrou para esta jornada.