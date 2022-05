Campos Coroa homenageado antes do jogo entre Académica e Farense

Antigo presidente da Briosa morreu na passada segunda-feira. Pais eram naturais de Faro.

Filho de pais algarvios, de Faro, apesar de ter nascido e residido em Coimbra, onde se formou e exerceu a profissão de médico, Campos Coroa manteve sempre, do ponto vista pessoal e profissional, uma grande relação de proximidade com a cidade do sul do país. Acabou por ser figura de proa no dirigismo como presidente da Académica, entre 1995 e 2002, tendo obtido duas subidas de divisão e sido responsável pela implementação dos campos de treinos da Briosa.

Campos Coroa foi, por isso, homenageado pelo Farense, antes da partida em Coimbra, que fechou a participação de ambas as equipas na atual edição da Liga SABSEG, com uma camisola dos leões de Faro com o seu nome, entregue pelo capitão Fabrício Isidoro a Zé Castro.

José Emílio Campos Coroa faleceu na madrugada da passada segunda-feira, aos 67 anos, vítima de doença prolongada.