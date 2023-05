Campeão Moreirense tem um recorde à vista na II Liga

Após a conquista do título, os cónegos vão encerrar a participação com uma deslocação a Mafra e uma receção ao Covilhã, dois jogos em que terão de fazer pelo menos dois pontos para se tornarem recordistas

O Moreirense, recentemente consagrado campeão da II Liga, está a dois pontos de se tornar o clube com mais pontos somados em edições com 18 equipas (34 jornadas). A dois jogos do final do campeonato, a equipa de Paulo Alves regista 73 pontos, menos um que os conseguidos pelo Paços de Ferreira em toda a época 2018/19.

Após a conquista do título, cujo troféu mora desde domingo no museu do clube, os cónegos vão encerrar a participação nesta edição da II Liga com uma deslocação a Mafra e uma receção ao Covilhã, dois jogos em que terão de fazer pelo menos dois pontos para se tornarem recordistas. Em média de pontos, esta já é a campanha mais bem-sucedida do emblema minhoto.

Relativamente ao jogo com o Mafra, Paulo Alves irá dar minutos ao guarda-redes Sérgio Dutra para que também ele se torne campeão da II Liga, depois de na ronda passada ter dado a mesma oportunidade ao guardião Ricardo Silva.