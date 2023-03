Caminha a passos largos para o terceiro título consecutivo na II Liga e quarta subida à I Liga

Hugo Gomes é um dos pilares da defesa do Moreirense

O Moreirense tem bem encaminhado o regresso ao principal escalão do futebol português e para o título de campeão da Liga SABSEG, ocupando a liderança da II Liga com 59 pontos, mais 13 do que o segundo classificado, o Estrela da Amadora, que tem 46, e mais 14 o que o terceiro, o Farense, que tem 45.

Uma das figuras chave da formação comandada por Paulo Alves é o central brasileiro Hugo Gomes, que, além de ajudar a fechar os caminhos da baliza cónega - o Moreirense tem a defesa menos batida da II LIga (22 golos, média de menos de um golo sofrido por jogo) -, soma quatro golos e uma assistência.

O jogador de 28 anos anos carrega ainda consigo dois dados curiosos. Pois bem, caso o Moreirense se sagre campeão da II Liga, será o terceiro título consecutivo na prova para o central - conseguiu o mesmo feito com o Estoril em 2020/21 e com o Rio Ave em 2021/22 - e a quarta subida ao primeiro escalão do futebol luso - além de Rio Ave e Estoril, conseguiu a subida ao serviço do Famalicão, em 2018/19. Conseguirá também tal feito, naturalmente, caso o Moreirense suba como segundo classificado.