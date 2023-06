Câmara de Viseu quer entregar gestão do Estádio do Fontelo ao Académico

Estádio do Fontelo, casa do Académico de Viseu

Princípio de acordo "alinhavado", segundo o autarca Fernando Ruas.

A Câmara Municipal de Viseu quer passar a gestão do Estádio Municipal do Fontelo para a SAD do Académico de Viseu, estando o princípio de acordo "alinhavado", e a ser "analisado pelos juristas", avançou o autarca Fernando Ruas.

"Vamos passar para o Académico a responsabilidade de gestão do estádio [Fontelo], com exceção da pista de atletismo" avançou o autarca viseense, "e deve haver outras exceções", frisou, no final da reunião do executivo.

O acordo, a celebrar entre as partes, permitirá à SAD do clube viseense, entre outros, assumir a gestão, manutenção e tratamento do relvado, com Fernando Ruas a não descartar a possibilidade de viabilizar a realização de obras profundas nas bancadas.

"Se o Académico quiser fazer obras no estádio, nos camarotes, nos balneários, está à vontade", disse, salvaguardando que "terão que ser supervisionadas pelos serviços [da autarquia] e os técnicos terão que estar de acordo com os valores [da empreitada]", e que "tudo isto, depois de uma supervisão dos juristas, ficará por escrito", garantiu.

Fernando Ruas deu como exemplo a possível colocação de uma pala na atual bancada superior do estádio, que é descoberta, acrescentando que a câmara de Viseu viabilizará a obra, "mas não fará o investimento", abatendo depois as verbas nas rendas cobradas pelo município à SAD viseense.

Mariano López, presidente da SAD do Académico de Viseu, manifestou na segunda-feira, em Lisboa, a intenção em avançar para a remodelação do estádio municipal do Fontelo, de forma a torná-lo "digno do futebol português", durante uma sessão em que apresentou à imprensa as grandes linhas do projeto para o futebol do clube, onde apontou como grande objeto a subida à I Liga.