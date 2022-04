Calvário de João Tavares termina após oito meses: "Tive dias muito difíceis"

João Tavares voltou a jogar, após rotura de ligamentos sofrida em agosto que o deixou com muitas dúvidas.

João Tavares voltou a sentir o prazer de jogar futebol no último sábado, na receção ao Vilafranquense (1-1), após ter recuperado de uma lesão grave, sofrida em agosto. "Quando vi o meu nome nos 20 convocados senti-me muito feliz. Não entrei em euforia, mas senti-me muito feliz. Depois, no jogo, estava à espera de me sentir mais emocionado e nervoso, mas nem senti muito", começou por dizer o médio aos canais do clube.

"Estava focado no jogo complicado, em que a equipa precisava muito de ganhar, e isso também me ajudou a não pensar tanto como é que estava. Acima de tudo, foi pensar que era um jogador igual e não um jogador que tinha regressado de uma lesão, após oito meses", desabafou, relevando o que sentiu no início da temporada. "Houve muita tristeza, porque vinha de uma época boa no ano passado e queria cimentar ainda mais a importância na equipa. Numa fase crucial, a primeira semana antes do primeiro jogo do campeonato, tive esta lesão grave. Fiquei muito triste. As primeiras semanas foram muito tristes, fiquei sem saber o que fazer, sem saber como ia ser o futuro, e vieram logo aquelas perguntas todas à cabeça: quando volto, quanto tempo, se voltaria igual, se voltaria pior e foi um sentimento que não desejo a ninguém", recordou o jogador, de 23 anos, que fez apenas o jogo da Taça da Liga, frente ao Famalicão, e na semana seguinte sofreu uma rotura de ligamentos no joelho direito.

"Tive dias muito difíceis, de altos e baixos. Agora sinto-me preparado. Se sou o mesmo João Tavares de antes da lesão, ainda não consigo dizer. Sinto-me bem, confiante, desde o primeiro treino até este último, houve uma evolução enorme", explicou, agradecendo a ajuda dos responsáveis do clube.