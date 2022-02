Caio Secco segura vitória do Penafiel nos descontos

Penafiel ascendeu ao oitavo lugar, com 30 pontos, enquanto o Trofense caiu para o 13.º lugar, com os mesmos 25

O Penafiel recebeu e venceu hoje o Trofense, por 1-0, num mau jogo da 21.ª jornada da Liga Portugal SABSEG, com o guarda-redes Caio Secco a segurar o triunfo nos descontos, ao defender uma grande penalidade.

O guarda-redes brasileiro do Penafiel segurou mesmo no fim o triunfo materializado no tento de belo efeito do capitão Capela, aos 60 minutos, devolvendo os "rubro-negros" às vitórias, após duas derrotas consecutivas, face a um Trofense moralizado pelos quatro pontos somados nos últimos dois jogos.

Os intensos instantes finais do encontro contrastaram com o cariz do jogo, mau na maior parte do tempo, com futebol inconsequente, sem ideias, poucos remates e raras oportunidades de golo.

As que existiram surgiram no segundo tempo, já depois de Capela ter adiantado o Penafiel, após um canto, num gesto técnico que lhe permitiu, primeiro, tirar um adversário do caminho e, depois, desviar do guarda-redes Rodrigo Moura.

O final de tarde de desacerto dos dois conjuntos podia ter valido mais um golo ao Penafiel, aos 89 minutos, quando Édi Semedo se isolou numa transição rápida, mas permitiu a defesa do guarda-redes, respondendo o Trofense já nos descontos, numa grande penalidade em que Caio Secco adivinhou o lado do remate de Bruno Almeida.

