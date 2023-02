Caio Secco reina nos penáltis e já garantiu quatro pontos ao Penafiel

Guarda-redes brasileiro, de 32 anos, defendeu dois remates dos onze metros esta temporada e garantiu quatro pontos. O brasileiro, que chegou ao Penafiel na época passada, distingue-se pela frieza com que encara as grandes penalidades. Esta temporada, já brilhou diante do Benfica B e da B SAD.

A protagonizar uma campanha humilde na Liga SABSEG - 10.º lugar, com apenas seis pontos de vantagem sobre os lugares perigosos -, a equipa que já foi de Filipe Rocha e é agora de Hélder Cristóvão tem em Caio Secco um dos seus esteios. O guarda-redes, de 32 anos, tem sido uma das figuras de destaque do Penafiel com defesas vistosas que valem pontos.

Esta época, dos 26 pontos conquistados, pelo menos quatro tiveram o contributo direto do brasileiro, que em três grandes penalidades defendeu duas (66,7 por cento), frente ao Benfica B e à B SAD. Diante dos encarnados, a defesa assumiu uma importância maior por ter sido feita no último lance do jogo, quando os penafidelenses venciam por 2-1. A frieza de Caio foi notável ao travar o remate de Luís Semedo, permitindo ao Penafiel segurar os três pontos.

A situação voltou a repetir-se na segunda-feira, frente à B SAD, quando o guarda-redes parou um penálti de Henrique Gelain. Com esta defesa, entre outras que fecharam a baliza, o guardião voltou a ser preponderante para a conquista de pontos e foi eleito o homem do jogo no Jamor.

As duas grandes penalidades defendidas, colocam Caio Secco no topo dos melhores guarda-redes da II Liga a travar remates dos onze metros. Beunardeau, do Leixões, com duas defesas em quatro penáltis (50 por cento) segue-o. Nessa lista aparecem Ricardo Ribeiro (Oliveirense), Álvaro Ramalho (B SAD) e Rui Encarnação (Nacional) com uma defesa na única vez em que foram testados. A eficácia é de 100 por cento, pese, no entanto, que só tiveram de mostrar serviço por uma ocasião.

47 castigos máximos em 180 jogos

Ao fim de 20 jornadas na Liga SABSEG, foram assinaladas 47 grandes penalidades, o que perfaz uma média de 0,26 por jogo. Desses, foram concretizados 34 e falhados 13, sendo a taxa de eficácia de 72,3 por cento. Os restantes 27,7 por cento foram grandes penalidades falhadas ou defendidas. Até ao momento, o clube que beneficiou de mais castigos máximos foi o Trofense, com seis (quatro marcados e dois falhados). Já o clube que teve mais penáltis assinalados contra foi a B SAD, oito, e apenas dois não deram golo. A encabeçar os melhores marcadores de remates dos onze metros está André Luís, do Moreirense, com três golos em três tentativas.