Caio Secco eleito o melhor guarda-redes durante o mês de setembro

Guardião do Penafiel eleito pelos treinadores da Liga SABSEG.

Caio Secco, guarda-redes do Penafiel, foi eleito o melhor no posto durante o mês de setembro na Liga SABSEG.

O guardião brasileiro recolheu 22,84 por centos dos votos dos treinadores da competição, depois de ter participado em dois encontros no referido período sem qualquer golo sofrido, frente a Nacional e Covilhã.

No segundo lugar ficou Igor (Feirense), com 17,90% dos votos, enquanto Jhonatan (Rio Ave) completou o pódio, com 16,05% dos votos.