Caio Secco e Edi Semedo "encostados" no Penafiel

Dupla vai deixar o clube no verão e já nem sequer saio do banco.

O Penafiel somou, este domingo, a segunda derrota consecutiva e logo por uns expressivos 3-0, em casa e perante o Benfica B - que até vinha de uma série de quatro jornadas sem vencer. No banco de suplentes, a assistir a este desaire, estiveram Caio Secco e Edi Semedo, dois jogadores que se encontram "encostados" por irem deixar o clube no final da temporada.

Curiosamente, Caio Secco e Edi Semedo estão no top 3 dos jogadores mais utilizados pelos durienses em todo o campeonato. Nesta reta final, é provável que não venham a jogar mais.

Ao que O JOGO apurou, a Direção e a equipa técnica do Penafiel decidiram começar a preparar a nova temporada, mesmo que matematicamente a permanência ainda não esteja alcançada. Mesmo assim, todos acreditam que serão alcançados os pontos suficientes e que as alternativas existentes no plantel dão totais garantias ao treinador. Os dois últimos desaires tentarão ser esquecidos dentro de uma semana em Viseu.

Por último, referir que Caio Secco se prepara para jogar pelo Moreirense na nova época, enquanto Edi Semedo deverá rumar ao estrangeiro.