Caio Secco, do Penafiel, eleito melhor guarda-redes de abril na Liga SABSEG

Caio Secco, do Penafiel, foi eleito o melhor guarda-redes do mês de abril na Liga SABSEG. O guardião superou a concorrência de Paulo Vítor e de Jhonatan.

Com 29,01% dos votos, o antigo guarda redes do Feirense, que está a terminar a sua primeira temporada com as cores do Penafiel, bateu o segundo classificado Paulo Vítor, do Chaves, que reuniu 21,60% dos votos, e o terceiro Jhonatan, do Rio Ave, que reuniu 12,96% das preferências.

Nos cinco jogos de abril da Liga Portugal SABSEG, Caio Secco foi totalista num Penafiel que conseguiu alcançar quatro vitórias e um empate. O guarda-redes sofreu apenas um golo.