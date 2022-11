Caio Secco defende penálti aos 96' e Penafiel vence Benfica B

Penálti defendido por Caio Secco aos 90+6 dá triunfo ao Penafiel em casa do Benfica B

Uma grande penalidade defendida pelo guarda-redes Caio Secco, aos 90+6 minutos, permitiu ao Penafiel vencer hojena casa do Benfica B, por 2-1, em partida da 13.ª jornada da II Liga SABSEG.

Antes do apito final, aos 90+6 minutos, o Benfica B dispôs de uma grande penalidade depois de Caio Secco ter "socado" Henrique Araújo no interior da área. Na marca dos 11 metros, o guarda-redes redimiu-se do erro, ao defender o remate de Luís Semedo, que valeu o êxito aos penafidelenses no Seixal.

O conjunto duriense, que marcou por intermédio de João Oliveira e Vasco Braga, aos 63 e 89 minutos, respetivamente, reencontrou-se com os triunfos depois de quatro jogos sem vencer, enquanto os benfiquistas, que marcaram por Cher Ndour, aos 78, voltaram a perder, depois de terem somado cinco vitórias e um empate nos últimos seis encontros.

Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.

Benfica B - Penafiel, 1-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, João Oliveira, 63 minutos.

1-1, Cher Ndour, 78.

1-2, Vasco Braga, 89.

Equipas:

- Benfica B: Samuel Soares, João Tomé (Filipe Cruz, 86), Lacroix, Adrian Bajrami, Rafael Rodrigues, Jevsenak (Luís Semedo, 73), Paulo Bernardo (Diogo Capitão, 73), Cher Ndour (João Neves, 90+3), Pedro Santos (Henrique Pereira, 73), Henrique Araújo e Gerson Sousa.

(Suplentes: Pedro Souza, Filipe Cruz, Ricardo Teixeira, Diogo Capitão, João Neves, João Resende, Luís Semedo, Henrique Pereira e Diego Moreira).

Treinador: Luís Castro.

- Penafiel: Caio Secco, Robinho, João Miguel, Leandro Teixeira, Simãozinho, Filipe Cardoso, João Oliveira, Feliz (Vasco Braga, 77), Edi Semedo, Marcus Molvadgaard (Roberto, 77) e Adílio Santos (Adriano Castanheira, 22).

(Suplentes: Filipe Ferreira, Rúben Freitas, Lucas, Diogo Batista, Vasco Braga, Reko, Mica Silva, Adriano Castanheira e Roberto).

Treinador: Filipe Rocha.

Árbitro: João Afonso (AF Bragança).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Robinho (27), Lacroix (68), Paulo Bernardo (69), João Tomé (79), Roberto (80), Adriano Castanheira (90+3) e Caio Secco (90+5).