Cafú Phete termina contrato com o Belenenses: "É triste sair assim"

Redação com Lusa

o jogador sul-africano deixou uma sentida mensagem nas redes sociais

O defesa central sul-africano Cafú Phete, em final de contrato, despediu-se esta terça-feira do Belenenses através de uma publicação nas redes sociais do próprio atleta.

"Chegou o dia de me despedir de um grupo verdadeiramente incrível de jogadores e técnicos. Sinto-me honrado por ter trabalhado com vocês e agradeço a oportunidade de fazer parte desta equipa", começou por escrever o internacional pela África do Sul.

Cafú Phete, de 28 anos, realizou esta época 26 encontros pelos "azuis" na I Liga, na qual terminaram na 18.ª e última posição, aos quais se acrescentam três encontros na Taça de Portugal e um na Taça da Liga, na sua terceira temporada ao serviço dos lisboetas.

"É triste sair assim, mas desejo a todos boa sorte na próxima temporada e um regresso rápido ao topo", expressou o jogador, que chegou inicialmente cedido pelo Famalicão.

Chegado ao Belenenses no mercado de janeiro da temporada 2018/19, Cafú Phete alinhou em 73 partidas em duas épocas e meia, depois de passagens por famalicenses, Vitória de Guimarães e Tourizense em solo português, onde se encontra desde o ano 2014/15.