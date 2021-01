Caetano marca no adeus e Varzim vence pela segunda vez na II Liga

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

O golo de Caetano, aos 82 minutos, com um remate sem preparação, garantiu o segundo triunfo no campeonato ao Varzim.

O lanterna-vermelha Varzim venceu no terreno do candidato Penafiel, por 2-1, após reviravolta no marcador, na 15.ª jornada da II Liga, num jogo decidido por Caetano, que hoje se despediu dos relvados.

O futebolista, de 29 anos, terminou com chave de ouro a carreira, que, ainda assim, ficou aquém do que prometeu quando em 2011, nomeadamente, se sagrou vice-campeão do mundo de sub-20 por Portugal.

Com este resultado, o Varzim mantém o último lugar, agora com 10 pontos, enquanto o Penafiel, que continua com 24, arrisca perder a quarta posição no final da jornada.

O Varzim contrariou o histórico desta edição do campeonato e dividiu a primeira parte com o Penafiel, conseguindo até superiorizar-se em termos de oportunidades de golo.

A lesão precoce de Wagner pode ter retirado algum poder de fogo aos locais, que só por duas vezes conseguiram aproximar-se com relativo perigo da baliza do Varzim, a equipa que mais próxima ficou do golo.

Ofosu, na área penafidelense, aos oito minutos, e Tembeng, com um remate de longe, aos 33, ficaram muito perto de marcar para os poveiros.

A segunda parte foi mais viva e começou melhor para o Penafiel, com Bruno César a adiantar os locais, depois de uma primeira ameaça, com um remate em posição frontal, à entrada da área do Varzim.

Os locais pareciam ter desbloqueado o jogo, mas sofreram o empate quando a equipa começou a soltar-se. Irobiso emendou na pequena área um cruzamento da direita de Ofosu, que, pouco depois, viria a ser substituído por Caetano, a figura maior do encontro.

Jogo disputado no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel - Varzim, 1-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Bruno César, 54 minutos.

1-1, Irobiso, 63.

1-2, Caetano, 82.

Equipas:

- Penafiel: Luís Ribeiro, Pedro Coronas, Dénis Duarte (Vitinha, 86), David Santos, Paulo Henrique, Simãozinho (Gustavo Henrique, 76), Wagner (Pedro Prazeres, 15, Pedro Soares, 76), João Amorim (Leandro Teixeira, 86), Júnior Franco, Bruno César e Ronaldo Tavares.

(Suplentes: Filipe Ferreira, Vitinha, Cassiano, Leandro Teixeira, Rafa Sousa, Alan Schons, Pedro Prazeres, Pedro Soares e Gustavo Henrique).

Treinador: Pedro Ribeiro.

- Varzim: Ricardo Nunes, Luís Pinheiro, André Micael, Luís Pedro, Tiago Cerveira, Tembeng, Rui Moreira, Fatai (André Vieira, 90+1), George Ofosu (Caetano, 76), Irobiso (Yusuf, 90+1) e Lessinho (Rui Coentrão, 73).

(Suplentes: Isma, Nélson Agra, Rui Coentrão, André Vieira, Ibrahima, Boubakary Diarra, Nuno Valente, Caetano e Yusuf).

Treinador: Vitoriano Ramos.

Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Luís Pinheiro (10), Júnior Franco (19), Luís Pedro (26) e Dénis Duarte (73).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.