Bura ajuda o clube da terra natal antes de marcar presença na CAN

Jogador do Farense ofereceu equipamento ao Arados de Nhacra.

O internacional guineense Bura, jogador do Farense que está entre os selecionados da Guiné-Bissau para a fase final do da CAN"2021, ofereceu ao clube da terra natal, Arados de Nhacra, que recentemente subiu à primeira divisão, 20 camisolas, 20 calções e 20 meias personificadas com o timbrado do clube.

A oferta foi entregue ao presidente do Arados de Nhacra, Mamadu Serifo Djaló (Djidji), num dos hotéis da capital, onde a seleção está hospedada.

Esta já é a segunda vez que Bura tem um gesto de caridade ao clube da terra Natal.