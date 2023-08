Bunburry já apresentou proposta de investimento no Marítimo

Ex-glória do emblema insular, fez um pequeno vídeo na sua página de Facebook, onde diz que apresentou uma proposta aos responsáveis do clube. Confessa amor incondicional pelo Marítimo

Proposta apresentada. Num vídeo na sua página do Facebook, o ex-futebolista e agora empresário de futebol, Alex Bunburry, antiga estrela do Marítimo, diz que já entregou a proposta de investimento no clube insular.

"Eu apresentei uma proposta ao presidente e aos diretores. Acredito que a proposta vai elevar o nível de profissionalismo, responsabilização e elevar o nível da nossa equipa principal, da nossa equipa B, da equipa feminina e da academia. Para mim, o mais importante é a infraestrutura, criar condições de trabalho ótimas. O meu investimento assegura que vamos investir em todas estas coisas", garante.

Num vídeo partilhado no Facebook, o empresário diz que a proposta já está na posse de Rui Fontes. "Apresentamos ao presidente. Sabem do meu investimento. Há rumores, há perguntas, é normal. Eu não sinto desespero por isso. O meu amor pelo Marítimo é a razão pela qual estou a fazer isto. Eu acredito que este clube merece ser um dos melhores da I Liga, não na II Liga".

Alex é claro nos objetivos traçados e garante que é uma ótima proposta. "O nosso objetivo é mesmo o de levar a cabo um plano que irá elevar esta equipa onde merece. Estou a falar de forma pública para que ouçam de mim e não de mais ninguém. É uma grande proposta para o Marítimo".

Esta proposta de investimento no Marítimo demorou a chegar, mas Alex Bunbury diz que esta foi a sua quinta viagem à ilha e que finalmente culminou com a apresentação de uma proposta.

Bunbury garante, tal como O JOGO já escreveu, que o investimento vale mais do que o valor atribuído à SAD insular. "O investimento vai valer mais do que o valor da SAD, podem pôr isso em perspetiva. Estou a aguardar agora pela Assembleia Geral para discutir a proposta. Eu adoro esta ilha. O meu investimento não é só para o Marítimo, mas também para a ilha da Madeira. Em especial, para os jovens". Fica a faltar saber o valor de investimento que Alex Bunbury vai apresentar aos responsáveis do Marítimo.