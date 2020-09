Bruno Sapo volta ao Cova da Piedade

O jogador já se encontra inscrito na Liga e poderá ser opção para o técnico na visita ao Covilhã.

O defesa central Bruno Sapo está de volta ao Cova da Piedade, reforçando o conjunto da margem sul do Tejo na II Liga portuguesa, confirmou este sábado à Lusa uma fonte do clube.

Bruno Bernardo, conhecido no meio futebolístico como Bruno Sapo, regressa ao Cova da Piedade depois de duas temporadas no clube, entre 2015 e 2017, em que foi peça importante na conquista do título do Campeonato de Portugal e na primeira época da equipa na II Liga.

O central, de 34 anos, chega do Loures (24 jogos e cinco golos), onde trabalhou na época passada com Toni Pereira, técnico que agora reencontra nos grenás, depois de ter cumprido duas épocas no Farense (59 jogos e dois golos), na II Liga.

