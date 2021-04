Bruno Lourenço eleito pelo SJ o Melhor jovem de março da Liga SABSEG

Titular em três dos quatro jogos do Estoril em março, Bruno Lourenço destacou-se com um golo e uma assistência e foi distinguido pelo Sindicato dos Jogadores.

O avançado Bruno Lourenço foi eleito o Melhor Jovem do mês de março da Liga SABSEG, pelo Sindicato dos Jogadores. O jogador do Estoril marcou um golo e fez uma assistência em quatro jogos realizados no período em questão.

Bruno Lourenço foi eleito com 14,51% dos votos, superando Ricardo Silva (14,26%), do FC Porto B, e Diogo Mendes (11,26%), do Benfica B.

André Vidigal (setembro/outubro), Leandro Sanca (novembro), Francisco Conceição (dezembro), Pedro Silva (janeiro) e Henrique Araújo (fevereiro) foram os vencedores do prémio nos meses anteriores.