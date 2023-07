Bruno Dias deu treino aos adeptos: "Disseram-me que estão prontos para jogar"

Cerca de 70 sócios participaram num treino que durou pouco mais de 45 minutos, dado pela equipa técnica. Já os jogadores ficaram na bancada a apoiar. Desde miúdos até os mais graúdos, os adeptos que pisaram o relvado tentaram mostrar as suas habilidade e, quem sabe, até procurar preencher uma vaga que ainda esteja disponível no plantel.

Nesta terça-feira aconteceu uma inversão de papeis no Restelo. Os adeptos pisaram o relvado do estádio e tiveram direito a participar num treino dado pelo treinador do Belenenses, Bruno Dias,. Por sua vez, os jogadores ficaram na bancada a observar esta sessão de trabalho e a apoiar. Nesta iniciativa, organizada pela Direção, participaram cerca de 70 sócios, este que tiveram a sensação do que é um treino de futebol.

Equipados a rigor com as cores do Belenenses, claro, os adeptos entraram no recinto à hora marcada e começaram por receber as boas-vindas de Bruno Dias, que explicou como seria a sessão de trabalho. "Não se preocupem que não vou pedir para carregar as balizas, como faço com os meus jogadores em todos os treinos", disse o treinador belenense, em tom divertido, pedindo aos participantes para desfrutarem deste momento.

Seguiram-se alguns exercícios de aquecimento, antes de começar o tão desejado treino com bola. Aí, desde os miúdos até aos mais graúdos, todos tentaram mostrar as suas habilidades e, quem sabe, até preencher uma vaga que esteja em aberto no plantel. "Alguns disseram-me que estavam prontos para jogar domingo, contra o Famalicão. Se calhar, até seriam bons reforços, mas ainda não estariam na melhor forma física para jogar logo", confidenciou o técnico, a JOGO, já depois de terminar o treino.

Enquanto decorria a sessão, os jogadores estavam a observar atentamente nas bancadas. "É sempre bom ver os adeptos fazer um pouco daquilo que nós fazemos. Temos de lhes dar o mérito e apoiar, porque estão lá a incentivar-nos todo o ano", apontou o central e capitão André Serra, que, juntamente com os colegas, aplaudiu os sócios que participaram nesta iniciativa.

David Carvalho, 40 anos, foi um dos adeptos que mostrou os seus dotes. "Foi uma experiência muito interessante. Só temos a agradecer ao clube por nos dar oportunidade de estar no relvado", enalteceu, pouco depois ter recebido um abraço do seu fã número um: o filho Tiago, de 4 anos. Questionado se gostou de ver o pai a treinar, a criança respondeu timidamente, mas com um ar feliz, que "sim".

Entre os participantes, estavam Gabriela, 15 anos, e Beatriz, de 20, que eram as únicas raparigas presentes. "Somos de uma família de adeptos do Belenenses", comentou Gabriela. Já Beatriz considerou que "foi interessante a promoção da atividade física", mas deixou um lamento: "Tivemos pena de ser as únicas raparigas."

Particular do Benfica dá dinheiro

A Direção do Belenenses anunciou ter alugado o Estádio do Restelo à Icerock, empresa que será responsável pela organização de um particular entre o Benfica e o Burnley, agendado para 25 de julho. Os responsáveis dos azuis de Belém explicaram, em comunicado, que este aluguer "representa mais uma importante fonte de receita para o clube", que tem procurado outras fontes financeiras para fazer face aos encargos que vai ter por voltar a disputar as competições profissionais na próxima temporada.