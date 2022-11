Bruno China deixa comando do Trofense após sete jogos sem vencer

Novo treinador do clube da Trofa será conhecido segunda-feira.

Bruno China deixou o comando técnico do Trofense. O treinador de 40 anos não resistiu aos maus resultados da equipa, que segunda-feira terá uma cara nova para orientar o plantel, apurou O JOGO.

Em nove jogos na liderança do plantel trofense, Bruno China teve duas vitórias, um empate e seis derrotas, entre Liga SABSEG e Taça de Portugal. Curiosamente, o par de triunfos foi conseguido nos dois primeiros jogos pelo emblema da Trofa, frente ao Nacional, para o campeonato, e ao Coruchense, este na Taça de Portugal, mas os desafios seguintes foram perturbados por lesões, autogolos e vários penáltis contra.

Nos últimos sete encontros, o melhor resultado foi um empate sem golos na deslocação a Tondela, para a ronda 11 do campeonato.

O percurso de Bruno China como treinador foi iniciado no Leixões, tendo por duas vezes ficado como interino para assegurar a transição entre responsáveis técnicos, assumindo em 2019/20 a orientação da equipa sub-23 do clube matosinhense. Seguiram-se o Espinho, do Campeonato de Portugal, e o Felgueiras, da Liga 3, antes da chegada ao Trofense.