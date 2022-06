Bruno Brígido tem acordo para reforçar a baliza do Estrela da Amadora

Guarda-redes terminou contrato com o Feirense e vai assinar por um ano com os tricolores. André Duarte está de saída.

Bruno Brígido vai ser reforço do Estrela da Amadora na próxima época. O guarda-redes, de 31 anos, estava em final de contrato com Feirense e, ao que O JOGO apurou, chegou a acordo com o emblema tricolor, pelo qual vai assinar por um ano.

A formação amadorense regressa ao trabalho na próxima semana e será por essa altura que o guardião será apresentado, bem como treinador Sérgio Vieira, que, apesar de já estar a preparar a época, ainda não foi oficializado pela SAD liderada por Paulo Lopo.

Depois de quatro anos no Feirense, Bruno Brígido abraça um novo desafio na carreira, num Estrela da Amadora que na próxima época ambiciona lutar pelos lugares de subida. O guarda-redes brasileiro chegou a Santa Maria da Feira no verão de 2018, proveniente do Guarani (Brasil). Nos fogaceiros, cumpriu 72 jogos e o Estrela da Amadora é o segundo clube que vai representar em Portugal.

Esta contratação para a baliza é um sinal de que Gonçalo Tabuaço deve mesmo deixar a Reboleira este verão. Aliás, tal como O JOGO já noticiou, o guarda-redes internacional sub-21, habitual titular na temporada transata, interessa a Santa Clara e Valladolid.

Se Bruno Brígido entra, outros estão de saída, como é o caso de André Duarte, após dois anos no Estrela da Amadora. O central, de 24 anos, vai reforçar os romenos do Universitatae Craiova.