Bruno Brígido: "Sou muito grato aos colegas pela ajuda que deram"

Eleito o melhor guarda-redes da Liga SABSEG em fevereiro.

Bruno Brígido, guardião do Estrela Amadora, foi eleito, pelos treinadores, o melhor guarda-redes da Liga SABSEG no mês de fevereiro, com 19,26% dos votos, e destacou o coletivo na hora de receber o prémio.

"É importante ser reconhecido individualmente, mas é sinal de que a nossa equipa se tem portado bem e sou muito grato aos colegas pela ajuda que deram para conseguir os resultados e, consequentemente, esta distinção", afirmou o guardião de 32 anos.

Com o aproximar das jornadas decisivas, Brígido mantém o foco jogo a jogo. "Temos mais 10 jogos pela frente, vamos pensar jogo a jogo, sabemos da nossa posição na tabela, sabemos o que podemos conquistar, mas estamos já a pensar no próximo adversário para dar o nosso melhor. No fim fazemos as contas", disse sobre o atual segundo lugar no campeonato.