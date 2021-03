Bruno Brígido alavanca aspiração do Feirense à subida

Bira Melo trabalhou com o guarda-redes, que repartiu a titularidade com Helton Leite (Benfica) na baliza do Criciúma. O antigo treinador, viu desde cedo qualidades no brasileiro, que agora brilha no Feirense, com apenas um golo sofrido nos últimos cinco jogos...

Bruno Brígido está a brilhar na baliza do Feirense, ao ponto de ter sido considerado pelo Sindicato de Jogadores, o melhor atleta da Liga SABSEG, no mês de fevereiro.

Para esta distinção, muito contribuiu a boa forma do brasileiro, que a par do sector mais recuado, têm revelado uma solidez defensiva assinalável, com apenas um golo sofrido nos últimos cinco jogos, que catapultaram a equipa para o segundo lugar, um ponto atrás do líder Estoril, que é o próximo adversário a visitar o Marcolino. Segundo Bira Melo, antigo treinador de Bruno Brígido no Criciúma, clube onde se começou a destacar em 2013, no Brasil, o guardião não enganava. "Desde que foi lançado começou logo a destacar-se. No primeiro ano foi campeão do estado de Santa Catarina, eleito o melhor guarda-redes, tendo recebido ainda o prémio de jogador revelação", lembrou Bira, falando também de outro conhecido do futebol português. "Ele aqui repartiu a titularidade com o Helton Leite [Benfica]. Tinha muito potencial e acreditava que se tivesse uma sequência de jogos no Feirense, podia chegar a este nível, pois antes estava tapado pelo Caio Secco", sublinhou. Depois da transferência para o Marítimo do compatriota, que defendeu a baliza dos fogaceiros nas últimas duas épocas, a titularidade ficou aberta para Brígido e o seu antigo treinador enalteceu as suas principais virtudes. "A principal qualidade é o posicionamento e o tempo de reação às bolas, assim como a capacidade de liderar a defesa", frisou.

Na próxima terça-feira vai estar em causa a liderança da Liga Sabseg, com o Feirense a receber o Estoril e Bira Melo revelou que Bruno Brígido gosta dos jogos grandes. "Em 2013 foi decisivo para o Criciúma ser campeão na final contra a Chapecoense (2-1). Nesses jogos, ele transmite calma à equipa e costuma aparecer com grandes defesas", assumiu. De recordar, que no anterior jogo grande no Marcolino, o guarda-redes brilhou ao defender um penálti contra a Académica.