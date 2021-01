Avançado do Académico de Viseu sofreu uma lesão bastante grave no jogo com o FC Porto B e não poderá jogar mais nesta temporada.

O avançado Bruninho, do Académico de Viseu, sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior e uma fratura do menisco externo, no jogo frente ao FC Porto B, a 30 de dezembro, e já não voltará aos relvados nesta temporada.

O jogador de 32 anos já passou por Candal, Padroense, V. Setúbal, Penafiel, Bragança, Mafra e Académico de Viseu.