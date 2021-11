Veia goleadora de Jota Silva dá asas ao sonho da subida do Casa Pia

Extremo marca há cinco jogos consecutivos e tem sido preponderante na excelente época dos gansos, que estão no pódio.

O Casa Pia está a fazer um arranque de temporada notável, ocupando o terceiro lugar, com 18 pontos, os mesmos do Rio Ave. Uma posição que, dado o líder ser o Benfica B, valeria a subida aos gansos, caso terminasse agora a Liga SABSEG.

A promoção à Liga Bwin não é um objetivo declarado, mas é uma ambição a médio prazo e este início de época tem dado asas a esse sonho dos responsáveis dos gansos, e até pode ser alcançado mais cedo do que o planeado.

Jota Silva tem sido essencial nesta campanha. O extremo, de 22 anos, já apontou oito golos na temporada, cinco dos quais nos últimos cinco jogos. Ou seja, fatura consecutivamente há cinco encontros (quatro para o campeonato e um para a Taça de Portugal), série que se mantém em aberto. Neste momento, o camisola 11 casapiano é o jogador das ligas profissionais com o melhor registo ainda ativo. Contudo, está a dois jogos de igualar Paulinho (Estrela da Amadora), que faturou em sete partidas, tendo ficado em branco na última jornada, com o FC Porto B.

Estes números, além de catapultarem o Casa Pia para as posições de subida, também colocam Jota Silva como o melhor marcador da Liga SABSEG, em igualdade com Diogo Pinto (Estrela da Amadora), ambos com sete golos. Apesar da boa campanha, este ainda não o melhor registo da carreira do extremo. Quando representou o Espinho apontou 14 golos e conseguiu ainda melhor no Sousense, onde marcou 15.



Melhor campanha nas ligas profissionais

O Casa Pia já esteve no principal escalão do futebol português, na longínqua época de 1938/39, mas só tem três presenças na divisão secundária desde que foram criadas as ligas profissionais. Nesse sentido, dada a classificação atual, esta temporada arrisca-se a ser a melhor dos gansos na Liga SABSEG, depois de terem alcançado um nono lugar no ano transato e terem terminado na última posição há dois anos.