Brilho de Henrique Araújo não chega ao Benfica B: Estoril vence e é líder

Triunfo da equipa canarinha por 3-2 na jornada 22 da Liga SABSEG.

O Estoril venceu este domingo o Benfica B, por 3-2, em jogo da 22.ª jornada da Liga SABSEG, e reassumiu a liderança da competição, com mais um ponto do que o Feirense.

O Estádio António Coimbra da Mota foi o palco de uma boa partida, competitiva, com pormenores de qualidade e muita emoção face às alterações contínuas no rumo do marcador. Contudo, tudo acabaria pela ordem com que começou: o Estoril inaugurou o marcador e encerrou a contagem já no segundo tempo, com a reviravolta a ser consumada por Crespo à passagem dos 64 minutos.

A formação de Bruno Pinheiro entrou disposta a ultrapassar rapidamente o Feirense na classificação, uma vez que o conjunto de Santa Maria da Feira havia vencido (2-0) na véspera o Covilhã e saltara para o topo. Só que o Benfica B reequilibrou o desafio e foi preciso esperar pelos 23 minutos para se ver um lance de perigo e, consequentemente, o primeiro golo do jogo. João Gamboa subiu mais alto do que a defesa benfiquista e cabeceou para o 1-0, após um livre lateral de Zé Valente, num registo de 100 por cento de eficácia.

O Benfica B, liderado por Nélson Veríssimo, reagiu de imediato e viu Vukotic ameaçar de fora da área por duas vezes, mas seria Henrique Araújo a transformar o perigo em golo. Primeiro, aos 40, com o avançado a encostar para o empate já na pequena área, e depois em tempo de descontos, com o bis a surgir de cabeça, após cruzamento de Umaro Embaló, num lance que gerou muitos protestos estorilistas devido a alegado fora de jogo.

O intervalo fez bem à equipa de Bruno Pinheiro, que surgiu mais coesa e com maior clarividência e conseguiu o 2-2 logo aos 50 minutos, por Vidigal, que faturou pelo quarto jogo seguido, chegando o 3-2 aos 64, por Crespo, num desvio de primeira a um cruzamento tenso de João Diogo. O Estoril tentou gerir o jogo a partir daí, mas viu o Benfica B crescer e ameaçar nova igualdade num par de ocasiões, mas, desta feita, tudo não passou de uma ameaça.

Com este triunfo, o Estoril volta a liderar, com 47 pontos em 22 jogos, mais um do que o Feirense (46) e mais cinco do que a Académica (42), que apenas entra em campo na segunda-feira contra o Varzim, atual último classificado da prova, com 15 pontos.

Jogo no Estádio António Coimbra da Mota, na Amoreira.

Estoril - Benfica B, 3-2.

Ao intervalo: 1-2.

Marcadores:

1-0, João Gamboa, 23 minutos.

1-1, Henrique Araújo, 40.

1-2, Henrique Araújo, 45+1.

2-2, Vidigal, 50.

3-2, Crespo, 64.

Equipas:

- Estoril: Daniel Figueira, João Diogo, Hugo Gomes, Hugo Basto, Joãozinho, João Gamboa, Crespo (André Franco, 80), Zé Valente (Lazare Amani, 66), Vidigal (Rosier, 89), Harramiz e Yakubu Aziz (Bruno Lourenço, 80).

(Suplentes: Thiago, Carles Soría, Valente, Lazare Amani, André Franco, Rosier, Murilo, Bruno Lourenço e André Clóvis).

Treinador: Bruno Pinheiro.

- Benfica B: Svilar, Filipe Cruz (Fábio Baptista, 80), Morato (Pedro Ganchas, 46), Tomás Araújo, Sandro Cruz, Diogo Mendes, David Tavares (Luís Lopes, 89), Vukotic (Tomás Azevedo, 80), Umaro Embalo, Tiago Araújo (Tiago Gouveia, 65) e Henrique Araújo.

(Suplentes: Leo Kokubo, Pedro Ganchas, Luís Lopes, Tiago Gouveia, Jair Tavares, Fábio Baptista, Rafael Brito, Kalaica e Tomás Azevedo).

Treinador: Nélson Veríssimo.

Árbitro: João Casegas (AF Viseu).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para David Tavares (09), Umaro Embaló (26), Zé Valente (31), Sandro Cruz (37), Yakubu Aziz (39), Hugo Basto (41), Lazare Amani (86) e Daniel Figueira (90+1).

Assistência: Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.