Brilha no Leixões, tem 14 irmãos e recorda pedido ao pai: "Tem que me deixar ir"

Ben Traoré, que há quatro anos jogava num clube amador da Costa do Marfim, ambiciona dignificar e elevar os matosinhenses.

Desde que a 11 de setembro perdeu, em casa, com o Farense, o Leixões nunca mais foi derrotado, somando 13 jogos seguidos sem desaires - sete vitórias e seis empates. Nos três últimos compromissos, para a Taça da Liga, derrotou, no Mar, a Oliveirense, também da II Liga, e o Santa Clara, do escalão principal, empatando em Arouca no dia 4.

Os sete pontos somados permitem à equipa de Vítor Martins liderar o grupo G, pelo que, em caso de vitória, sexta-feira, no Marcolino de Castro, diante do Feirense - ou, por exemplo, empate no Santa Clara-Arouca -, garante a passagem aos quartos de final da Taça da Liga. "Toda a gente no Leixões deseja segurar o primeiro lugar. Os quartos de final estão na nossa mão. Temos tudo para seguir em frente", defende Ben Traoré.

O médio marfinense representa o clube de Matosinhos pela segunda época seguida e destapa os planos. "O objetivo é chegar o mais longe possível nas taças e andar na primeira metade da tabela no campeonato. Vamos continuar a dar tudo", prometeu o atleta, que está numa equipa "com bons jogadores, que estão a valorizar-se, a dignificar o clube e que têm qualidade para a I Liga". A nível pessoal, Ben pretende "continuar a fazer uma boa época" e "se aparecer um clube interessado" quer "jogar na I Liga ou no estrangeiro". "Mas, acima de tudo, quero subir, subir e... subir."

Tem 14 irmãos e insistiu com o pai para o deixar ir

Com 22 anos, Ben Traoré saiu em 2018 de Abdijan, capital económica da Costa do Marfim - jogava no EFCA -, para concretizar o sonho de ser profissional de futebol. Com 14 irmãos, o pai insistia que a educação e o ensino estavam primeiro, mas Ben disse-lhe: "Pai, o meu coração está no futebol, tem que me deixar ir". Através de um empresário, começou no Tirsense em 2018/19, seguiu para o Fafe e, após voltar a Santo Tirso, ingressou no Leixões na época passada.