Brilha no Casa Pia e tem CR7 como modelo: "O primeiro a chegar e dos últimos a sair"

Tiago Fernandes trabalhou com o avançado Jota Silva no Leixões e lembra que este era o primeiro a chegar ao treinos e um dos últimos a sair.

O Casa Pia ocupa o terceiro lugar da Liga SABSEG, posição que, uma vez que o líder Benfica B não pode subir, pode dar acesso ao principal escalão. Para a boa campanha dos gansos, Jota Silva tem sido fundamental.

O avançado, de 22 anos, tem oito golos no campeonato e marca consecutivamente há seis jornadas.

Estes números não surpreendem Tiago Fernandes, que trabalhou com o dianteiro na época passada, quando treinou o Leixões. "É um jogador que marca facilmente 15 golos por temporada. Tem uma grande capacidade de trabalho e movimentos interessantes. Também é forte fisicamente, podendo jogar sozinho na frente ou com outro avançado ao lado", avaliou, em conversa com O JOGO.

Jota Silva já confessou que tem como ídolo Cristiano Ronaldo. Tiago Fernandes vê, na forma de trabalhar, algumas semelhanças entre o dianteiro dos gansos e capitão da Seleção Nacional. "Trabalha bastante e é um jogador muito focado. Normalmente, é o primeiro a chegar aos treinos e um dos últimos a sair. Quando o treinei no Leixões, ficava sempre mais um pouco a treinar a finalização", recorda o treinador, para quem Jota Silva ainda tem de retificar alguns aspetos: "Talvez precise ainda de melhorar no jogo aéreo e também a forma como joga com o pior pé. Se corrigir isso vai marcar ainda mais golos, porque está sempre a criar oportunidades."