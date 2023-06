Médio de 22 anos representa a B SAD, que desceu à Liga 3, mas pode continuar no segundo escalão.

Braima Sambú, da B SAD, está no radar do Aves, clube que se juntou à SAD do Vilafranquense e vai disputar a II Liga. Os avenses terão já feito uma proposta oficial para a aquisição do médio de 22 anos, faltando somente os clubes chegarem a acordo para a venda definitiva.

Braima Sambú completou 42 jogos na época finda, fazendo dois golos e o mesmo número de assistências.