Bonito golo de Vasco Sousa lidera vitória do FC Porto B

FC Porto B vence e atira Trofense para a zona de despromoção

O FC Porto B venceu em casa o Trofense, por 4-2, em jogo da 27.ª jornada da II Liga SABSEG, e atirou o seu adversário para a zona de despromoção.

A equipa da Trofa caiu do 16.º posto para o 17.º, um dos dois da classificação geral que dão descida direta de divisão, permanecendo com 23 pontos, mais dois do que o último classificado, o Sporting da Covilhã.

O FC Porto B obteve a sua quinta vitória em casa e mantém-se na sexta posição, agora com 40 pontos.

O Trofense marcou primeiro, pelo central Rúben, aos seis minutos, e o FC Porto B deu a volta ao resultado antes do intervalo com golos de Vasco Sousa, aos 16 - num belo gesto técnico dentro da área -, e de Bruno Costa, aos 45+2, este de grande penalidade.

Pachu empatou, aos 66, João Marcelo recolocou o FC Porto B na frente do marcador, aos 78, e Wendel Silva fez o 4-2 final na transformação de outro penálti, já nos descontos, aos 90+1.

O Trofense entrou bem no jogo e adiantou-se no marcador aos seis minutos. Simão Martins cobrou um livre no lado esquerdo do ataque da sua equipa e Rúben impôs-se nas alturas, cabeceou colocado e marcou.

Pouco depois, Erivaldo criou perigo na área portista e ficou-se por aí, porque perdeu tempo e a ocasião perdeu-se, após o que o FC Porto B tomou conta do jogo, instalou-se no meio-campo adversário e empatou (16).

Gonçalo Borges acelerou pela direita, travou e assistiu para dentro e daqui a bola seguiu para Vasco Sousa, que rodou sobre um opositor e desferiu um remate cruzado e potente, batendo Miguel Santos

O ascendente territorial e técnico do FC Porto B acentuou-se e, aos 41 minutos, a equipa ensaiou um ataque como o que deu o golo de Vasco Sousa, mas desta vez o Trofense defendeu bem.

Os dragões concluíram a reviravolta no marcador nos descontos da primeira parte, num lance em que o guarda-redes Miguel Santos tentou chegar a uma bola primeiro do que Wendel Silva, mas derrubou o atacante portista e fez grande penalidade. Bruno Costa bateu a falta e o FC Porto B foi em vantagem para o intervalo.

O Trofense voltou do intervalo determinado a lutar por outro resultado, arriscou no ataque e conseguiu dar muito trabalho à defesa portista, criando mesmo lances de grande perigo perto da baliza contrária.

A pressão dos visitantes prosseguiu e o FC Porto B sentiu então dificuldades para proteger a sua baliza, mas o 3-1 esteve à vista depois de um cruzamento de Gonçalo Borges a que Wendel Silva, à vontade, deu seguimento com um cabeceamento ao poste esquerdo da baliza de Miguel Santos.

Insatisfeito com o resultado, o técnico do Trofense fez três substituições simultâneas aos 61 minutos e viu a sua empatar aos 66. Meixedo falhou num lance aéreo, pois não chegou com as mãos onde Pachu, determinado, chegou com a cabeça, enviando a bola para a baliza deserta.

Pachu cedeu o seu lugar ao ex-portista quatro minutos depois, Marcus falhou um golo quase feito aos 75 minutos, após cruzamento da esquerda de Gonçalo Borges, e o mesmo Djalma cometeu um erro fatal aos 78 junto à linha de fundo que o FC Porto transformou em golo, por João Marcelo.

A perder por 3-2, o Trofense não baixou os braços e Francisco Meixedo, na sequência de um cruzamento tenso de Tiago André, evitou um golo com o pé e cedeu canto, redimindo-se, assim, do erro que dera o empate ao adversário.

O técnico do Trofense foi expulso com cartão vermelho direto, aos 84 minutos, e as dúvidas sobre o resultado terminaram aos 90+1 minutos quando Wendel Silva converteu nova grande penalidade para o FC Porto B, assinalada devido a uma carga pelas costas cometida sobre si mesmo.

Jogo no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia

FC Porto B - Trofense, 4-2.

Ao intervalo: 2-1.

0-1, Rúben, 06 minutos

1-1, Vasco Sousa, 16

2-1, Bruno Costa, 45+3 (grande penalidade)

2-2, Pachu, 66

3-2, João Marcelo, 78

4-2, Wendel Silva, 90+1 (grande penalidade)

FC Porto B: Francisco Meixedo, Rodrigo Conceição, João Marcelo, Zé Pedro, João Mendes (Nilton, 81), Bernardo Folha (Samba Kone, 74)), Bruno Costa (Rodrigo Fernandes, 74), Marcus, Vasco Sousa (Romain Correia, 86), Gonçalo Borges e Wendel Silva.

(Suplentes: Runje, Romain Correia, Samba Kone, Martim, Sidnei Tavares, Rodrigo Fernandes, Rodrigo Ferreira, Luan Brito e Nilton).

Treinador: António Folha.

Trofense: Miguel Santos, Daniel Liberal (Tiago André, 46), Tiago Ferreira, Rúben, Simão Martins, Morim (Maiga, 61), Mateus Sarará (Vasco Rocha, 61), Erivaldo, Pachu (Djalma, 70), Mozino (Schurrle, 61) e Wesley Tanque.

(Suplentes: Tiago Silva, Semeu, Martim Maia, André, Maiga, Vasco Rocha, Djalma, Tiago André e Schurrle)

Treinador: Pedro Rodrigues.

Árbitro: David Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Mateus Sarará (32), Morim (42), Simão Martins (45), Bruno Costa (45+4), Bernardo Folha (48), Djalma (72) e Erivaldo (90).