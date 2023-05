Boa forma do Estrela da Amadora rendeu prémio a Sérgio Vieira

Com 31% dos votos, o técnico do Estrela Amadora foi eleito o melhor treinador da Liga SABSEG no mês de abril.

Sérgio Vieira, do Estrela Amadora, conquistou o Prémio Vítor Oliveira - Treinador do Mês da Liga Portugal SABSEG, relativo a abril.

O treinador, na votação que reúne os restantes treinadores da competição, obteve 31% dos votos e superou Rui Borges, do Mafra, que teve 26%. O técnico do Farense, José Mota, ficou em terceiro lugar, com 14%.

A equipa de Sérgio Vieira venceu quatro dos cinco jogos disputados no mês de abril e empatou um.