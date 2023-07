Bis de reforço garante primeira vitória ao Feirense na pré-temporada

O Feirense conquistou o primeiro triunfo na pré-época, depois das derrotas contra o Paços de Ferreira (7-1) e Braga B (3-2). Frente ao Santa Clara, que jogava em casa e que marcou por intermédio de Sema Velázquez, a equipa de Ricardo Sousa contou com a ajuda de um ex-Leiria para dar moral antes da visita ao terreno do Leixões, na Taça da Liga

O Feirense levou a melhor sobre o Santa Clara (2-1), no último particular de pré-época da equipa de Ricardo Sousa, que no domingo terá o primeiro jogo a doer, frente ao Leixões, a contar para a Taça da Liga.

Na partida disputada nos Açores, o emblema de Santa Maria da Feira contou com a inspiração do reforço Filipe Almeida (ex- U. Leiria) para vencer pela primeira vez nesta fase de testes, depois das derrotas com o Paços de Ferreira (7-1) e Braga B (3-2). O central português esteve em destaque com um bis, respondendo ao golo marcado por outro central, o internacional venezuelano, Sema Velázquez, que reduziu o marcador para a equipa orientada por Vasco Matos, que ainda terá mais dois particulares (Al Hazm e Chaves), antes do primeiro jogo oficial, diante do Tondela, a 29 de julho.