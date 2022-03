Bis de Godwin vale triunfo ao Casa Pia sobre o Mafra e reforço da liderança

Redação com Lusa

O Casa Pia reforçou, esta terça-feira, a liderança da Liga SABSEG, ao somar a quarta vitória seguida na prova, na receção ao Mafra, por 3-1, no jogo que encerrou a 25.ª jornada da prova.

Antoine, logo aos dois minutos, adiantou os "gansos", mas Pedro Lucas, aos 23, empatou para os visitantes, antes de Saviour Godwin "bisar", aos 32 e 44, e fixar o resultado, que permitiu à formação de Pina Manique distanciar-se de praticamente toda a concorrência direta.

O Casa Pia lidera a II Liga, com 52 pontos, tendo mantido os quatro de vantagem sobre o Rio Ave (48), segundo, além de ter capitalizado as derrotas de Benfica B (47), terceiro, Desportivo de Chaves (44), quarto, e Feirense (44), quinto, nesta ronda.

Já o Mafra, regressado da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, na qual foi derrotado por 3-0 em Tondela, não conseguiu evitar nova derrota e caiu para o 10.º lugar, com 33 pontos.

O encontro acabou por garantir um fim-de-semana perfeito para os "gansos", que procuravam explorar a perda de pontos de todos os rivais diretos, com exceção do Rio Ave, que venceu o Vilafranquense, na segunda-feir.

O bom momento do conjunto de Pina Manique teve repercussão com um golo logo nos instantes iniciais, a partir de um canto batido pela direita por Lelo para cabeceamento de Antoine, mais alto a atacar a bola no centro da área mafrense.

O emblema visitante, todavia, não se abateu com o golo sofrido numa fase ainda tão precoce do encontro e começou por chegar junto da baliza adversária, com tentativas de meia distância, pouco perigosas e controladas pela defesa casapiana.

Contudo, aos 23 minutos, surgiria o golo da igualdade, assinado por Pedro Lucas, que aproveitou um corte transviado de Kelechi na sequência de um livre lateral e bateu Ricardo Batista.

O golo visitante serviu de tónico para novo período positivo por parte do Casa Pia, que ameaçou recuperar o controlo do marcador num remate perigoso de Jota, aos 30 minutos.

Se o extremo não conseguiu visar com sucesso as redes mafrenses, melhor desfecho conheceu o seu companheiro de ataque Saviour Godwin que finalizou uma jogada de elevado recorte técnico - a finalização, de primeira, do nigeriano, foi antecedida por primoroso passe de Afonso Taira a "furar" a defesa adversária.

Inspirado, Godwin conseguiu fazer ainda melhor já perto do intervalo, assinando o terceiro golo através de uma iniciativa individual, que terminou com um forte remate ao ângulo.

A uma primeira parte muito bem jogada seguiu-se uma segunda parte mais controlada: o Mafra encontrava dificuldades para colocar situações de apuro junto da defesa do Casa Pia, que controlava as operações com e sem bola, e bem posicionado defensivamente preservou a vantagem conseguida ainda no primeiro tempo.