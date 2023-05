Bis de Ença Fati atira Trofense para o terceiro escalão do futebol português

Redação com Lusa

Em partida da 34.ª e última jornada da Liga SABSEG, os olhos estavam todos postos na equipa do Trofense, que tentava conquistar o direito de continuar a lutar pela permanência, mas o golo de Mozino, aos 64, foi insuficiente perante o domínio do conjunto visitante

Os dois golos de Ença Fati, aos 44 e 70 minutos, permitiram este domingo ao Mafra vencer por 2-1 na Trofa e despromoveram o Trofense da Liga SABSEG, dois anos após a subida ao segundo escalão.

Já arredados dos lugares que asseguravam a permanência automática, os caseiros entravam no encontro ainda com a expectativa de chegar ao 16.º lugar, posição que dá acesso ao play-off de manutenção, precisando de vencer o Mafra e esperar que a BSAD, a jogar em horário simultâneo, não batesse a Oliveirense.

Há cinco jogos sem perder e sem sofrer qualquer golo em quatro deles, a formação da Trofa entrou para a partida naquela que provavelmente seria a melhor forma da época, enquanto o Mafra vinha de uma série de duas partidas sem conhecer o sabor da vitória, sabendo que os três pontos podiam levar a formação de Rui Borges a um honroso sexto lugar.

O canto direto de Tiago André, que acertou em cheio na trave, ao minuto 18, e o remate perigoso Simão Martins, aos 33, foram esboços de reação por parte do Trofense à difícil situação classificativa, mas a equipa nunca se mostrou capaz de superiorizar ao Mafra.

Já perto do intervalo, aos 44, o cenário complicou-se ainda mais para o Trofense, quando Ença Fati inaugurou o marcador, num golo de belo efeito, em que o extremo guineense fletiu do corredor esquerdo para atirar em arco ao segundo poste, num disparo que Tiago Silva apenas podia desviar com os olhos.

Na jogada seguinte, num momento de notório descontrolo emocional face ao 1-0, a defensiva do Trofense deu bastante espaço a Pité, que, numa tentativa à entrada da área, ficou muito próximo do segundo golo para o Mafra

Perante o cenário adverso e também já conscientes de que a BSAD já se tinha adiantado no marcador, tanto os jogadores como os adeptos da casa, mostravam uma maior agressividade à entrada para o segundo tempo.

O golo da igualdade surgiu com 64 minutos, quando Wesley Tanque, após um grande trabalho pela direita, cruzou para um cabeceamento de Mozino, que deu esperança aos trofenses.

O ímpeto durou pouco, porque, aos 70, Ença Fati, protagonista de uma grande exibição, assinou o segundo do Mafra, ao aplicar um "chapéu" perfeito a Tiago Silva, ditando assim a vitória do Mafra.

Com este resultado, o Trofense terminou em 17.º lugar, com 32 pontos, e vai jogar a Liga 3 na próxima época, enquanto o Mafra conquistou o sexto posto, com 47.

Jogo no Estádio Clube Desportivo Trofense, no Porto.

Trofense - Mafra, 1-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Ença Fati, 17 minutos.

1-1, Mozino, 64.

1-2, Ença Fati, 70.

Equipas:

Trofense: Tiago Silva, Rúben Pereira, Marcos Valente, Simão Martins, Tiago Manso (Erivaldo, 46), Vasco Rocha (Schürrle, 59), Hélder Morim (Stevy Okitokandjo, 46), Tiago André (Mozino, 28), Issoufi Maiga (Daniel Liberal, 58), Wesley Tanque e Henrique Pachu.

(Suplentes: Miguel Santos, Daniel Machado, Daniel Liberal, Semeu Commey, Martim Maia, Mozino, Schürrle, Erivaldo e Stevy Okitokandjo).

Treinador: Pedro Rodrigues.

Mafra: Samú Silva, Diga Almeida, Pedro Pacheco, Pedro Barcelos, Edwin Banguera, Léo Cordeiro (Zidane Banjaqui, 89), Chris Kouakou (Leandrinho, 36), Miguel Sousa (Vitor Gabriel, 46), Pité (João Goulart, 81), Diogo Almeida e Ença Fati (Lucas Gabriel, 89).

(Suplentes: Renan Bragança, João Goulart, Ousmane Diao, André Lopes, Leandrinho, Rodrigo Gui, Zidane Banjaqui, Lucas Gabriel e Vitor Gabriel)

Treinador: Rui Borges

Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tiago Manso (21), Vítor Gabriel (57), Samú Silva (77), Diogo Almeida (88), Diga Almeida (88) e Rúben Pereira (88).

Assistência: cerca de 700 espetadores.