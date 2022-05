Bis de Duk e estreia de Hugo Félix na reviravolta do Benfica B

Triunfo das águias por 2-1 em casa do Vilafranquense.

Um bis de Duk permitiu ao Benfica B vencer o Vilafranquense, por 2-1, após reviravolta no Municipal de Rio Maior, e encerrar um ciclo negativo de cinco rondas consecutivas sem vencer na Liga SABSEG.

Em jogo referente à 32.ª jornada, Marcos Valente abriu o ativo para a equipa da casa, aos 40 minutos, todavia as águias valeram-se da inspiração de Duk, que entrou aos 76 e, em sete minutos, garantiu a reviravolta no marcador e o triunfo do Benfica B.

Com este resultado, o conjunto orientado por António Oliveira volta a vencer no campeonato após quatro derrotas e um empate nas últimas cinco jornadas.

Já os comandados de Filipe Gouveia encerraram o melhor ciclo da temporada, em que arrecadaram três vitórias e três empates nas seis partidas anteriores.

O Vilafranquense entrou melhor e dispôs das melhores oportunidades na primeira parte.Aos 13 minutos, Leonardo surge isolado, após beneficiar de um ressalto, mas valeu a boa mancha do guarda-redes das águias.

Logo de seguida, foi a vez de Belkheir aparecer à frente de Léo Kokubo, mas o chapéu levou força a mais e passou por cima da barra da baliza.

Os encarnados responderam poucos depois, com um remate de Henrique Pereira a colocar em sentido a formação da casa.

Todavia, os ribatejanos continuaram a manter o controlo da partida, aproveitando as costas da defesa do Benfica B, que teve uma primeira parte com bastante trabalho.

Aos 31 minutos, a equipa do Vilafranquense recuperou a bola em zona recuada e no contra-ataque Belkheir isolou Ença Fati, que viu Léo, novamente, evitar o primeiro golo da manhã.

O guarda-redes das águias ainda evitou o tento de Leonardo aos 39 minutos, defendendo o remate para canto, porém, já não conseguiu evitar o golo da turma de Filipe Gouveia na sequência da jogada.

Léo Bahia colocou a bola ao primeiro poste, Mike Moura desviou e o defesa Marcos Valente só teve de encostar de cabeça, premiando a toada ofensiva do Vilafranquense e dando justiça ao marcador até ao intervalo.

No segundo tempo, o Benfica B - Hugo Félix estreou-se, ele que venceu recentemente a Youth League - entrou à procura do empate e, aos 56 minutos, só não o conseguiu porque Adriano Facchini fez uma excelente defesa a um livre direto convertido por Umaro Embaló.

Aos 71 minutos, foi a vez de Bernardo Martins, recém-entrado para o lugar de Belkheir, trabalhar bem à esquerda do ataque ribatejano e atirar à figura do guarda-redes japonês.

Oito minutos depois, os encarnados chegaram ao empate num canto à esquerda.

Duk, que tinha entrado na partida minutos antes, cabeceou sem hipóteses para o segundo poste, igualando o resultado.

Não satisfeito, aos 82 minutos, o mesmo jogador sofreu uma falta de Marcos Valente dentro da área, encarregando-se de converter o penálti e bisar no encontro, garantindo a vitória encarnada.

Aos 90, Henrique Araújo ainda podia ter dilatado a diferença, mas valeu Adriano Facchini, que fez a defesa do encontro a um remate à entrada da área.

Desta forma, o Benfica B sobe, à condição, ao quarto lugar da II Liga de futebol, com 54 pontos, mais 13 do que o Vilafranquense, que termina a antepenúltima ronda do campeonato na 10.ª posição.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense - Benfica, 1-2

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Marcos Valente, aos 40 minutos

1-1, Duk, 79.

1-2, Duk, 83, de grande penalidade.

Equipas:

- Vilafranquense: Adriano Facchini, Mike Moura, Marcos Valente, Gabriel Pereira, Léo Bahia (Eric Veiga, 68), Idrissa Dioh (Yohan Miranda, 83), André Ceitil, Ença Fati (Lumke, 76), Leonardo, Belkheir (Bernardo Martins, 68) e Nené (Sangaré, 76).

(Suplentes: Luís Ribeiro, Bernardo Martins, Sangaré, Yohan Miranda, Prince Mendy, Edu Machado, Lumeka, Eric Veiga e Mutombo)

Treinador: Filipe Gouveia

- Benfica: Léo Kokubo, Morato, Pedro Álvaro (Diogo Capitão, 76), Tomás Araújo, Filipe Cruz, Rafael Brito, Diogo Nascimento (Hugo Félix, 76), Rafael Rodrigues (Fabinho, 67), Umaro Embaló (Duk, 76), Henrique Pereira (Jair, 67) e Henrique Araújo.

(Suplentes: Fábio Duarte, Duk, Jair Tavares, Diogo Capitão, Fabinho, Jevsenak e Hugo Félix.

Treinador: António Oliveira

Árbitro: David Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para André Ceitil (57) e Duk (84)

Assistência: 378 espectadores.