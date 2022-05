Bilhetes para o play-off Chaves-Moreirense à venda

O Chaves iniciou a preparação do encontro com o Moreirense e o treinador Vítor Campelos tem todo o grupo à disposição

Prevendo-se mais uma enchente no Municipal de Chaves na primeira mão do play-off de permanência/subida à Liga Bwin, frente ao Moreirense, à semelhança do que aconteceu no jogo com o Estrela da Amadora, no qual estiveram 5 500 espectadores, os responsáveis flavienses já estabeleceram os preços dos bilhetes para o jogo de sábado, às 20 horas.

Os sócios pagarão seis, quatro e três euros, conforme queiram aceder à bancada central coberta, bancada do topo sul e central descoberta, respetivamente, enquanto o público terá que desembolsar 12, oito e seis euros. Os dois clubes acordaram que cada um vai receber mil ingressos para os seus adeptos nos jogos fora.

O Chaves iniciou a preparação do encontro com o Moreirense e o treinador Vítor Campelos tem todo o grupo à disposição, com exceção do central Luís Rocha, que vai cumprir castigo. Quem está de volta às opções flavienses é o médio João Teixeira, recuperado de lesão.