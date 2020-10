Bilhetes para o Feirense-Chaves disponíveis na segunda-feira

Jogo da II Liga será mais um teste-piloto ao regresso dos adeptos aos estádios.

O Feirense anunciou este domingo que os bilhetes para o jogo com o Chaves, marcado para quinta-feira (20h), serão colocados à venda na segunda-feira, na bilheteira do estádio, "de forma a evitar ajuntamentos".

De recordar que a partida, referente à primeira jornada da II Liga e que foi adiada devido a casos de covid-19 no plantel flaviense, será o quinto teste-piloto no futebol profissional com entrada de adeptos no estádio, no caso 500. Santa Clara-Gil Vicente, Portugal-Espanha, Ac. Viseu-Académica (já disputados) e Portugal-Suécia (dia 14, quarta-feira) são os outros.

"No primeiro dia, os sócios detentores de lugar anual na época passada terão prioridade, sendo que na terça-feira a venda de bilhetes já será alargada aos restantes associados. (...) No levantamento do bilhete todos os associados deverão estar munidos de cartão de cidadão e preencher um formulário de identificação, tal como cumprir as recomendações da Direção Geral de Saúde: distanciamento social, utilização de máscara e higienização das mãos", pode ler-se na missiva partilhada pelo Feirense.

No dia do jogo, as portas abrem às 18h30 horas, será obrigatório respeitar os lugares marcados e haverá um distanciamento entre adeptos de três cadeiras vazias, sendo que, por cada fila de adeptos, haverá uma em cima e uma em baixo sem ocupação. A saída do estádio, após o apito final, será faseada com indicações do speaker e das forças de segurança.