Beunardeau perto de trocar o Leixões pelo Moreirense

Aves, Gil Vicente e Leixões são os clubes que Beunardeau representou em Portugal.

O guarda-redes Quentin Beunardeau, de 28 anos, está perto de se tornar reforço do Moreirense. Apesar de ainda ter mais uma época de ligação contratual ao Leixões, as administrações das duas sociedades chegaram a acordo quanto à saída prematura do jogador.

No futebol português, onde disputou 74 jogos, o antigo internacional jovem francês defendeu as cores do Aves e do Gil Vicente antes de se mudar para o clube matosinhense, pelo qual cumpriu 18 partidas na temporada passada.