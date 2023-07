Benny regressa a Portugal para reforçar o Torreense

Redação com Lusa

O médio ofensivo Bernardo Dias, mais conhecido por Benny, é reforço do Torreense, proveniente dos cipriotas do Doxa, anunciou este sábado o emblema da II Liga.

O futebolista, de 26 anos, jogou as duas últimas temporadas no futebol cipriota, no qual somou nove golos em 68 jogos.

Benny dividiu a formação entre Benfica, Oeiras e Belenenses, antes de prosseguir a carreira pela B SAD, pela qual se estreou na I Liga.

Seguiram-se duas temporadas no Chaves antes de rumar ao Chipre.

Trata-se do quarto reforço para o conjunto orientado por Rui Ferreira, sucedendo aos defesas Anthony D'Alberto, Simãozinho e Guilherme Silva.