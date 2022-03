Beni e Tito Júnior, do Trofense, à espreita da estreia por Angola e Guiné-Bissau

Beni e Tito Júnior foram convocados para representarem as seleções de Angola e Guiné-Bissau, respetivamente, nos próximos jogos particulares, anunciou esta segunda-feira o Trofense

O médio Benedito Mambuene Mukendi, conhecido como Beni, vai integrar os trabalhos dos palancas negras, que estão a estagiar em Portugal, e pode somar a primeira internacionalização pela seleção principal aos 19 anos.

Por outro lado, o lateral de 26 anos Tito Júnior também se pode estrear pelos Djurtus, na primeira vez que é convocado pelo selecionador Baciro Candé.

As duas seleções defrontam-se em jogo particular no dia 25 de março, enquanto Angola joga com a Guiné Equatorial no dia 23 de março, e a Guiné-Bissau joga contra essa mesma equipa no dia 29 de março.