Benfica B vence e termina com a série a pontuar do Arouca

Águias voltaram aos triunfos e subiram na classificação da Liga Sabseg, enquanto os arouquenses ficaram de mãos a abanar após cinco jornadas a pontuar

A equipa B do Benfica triunfou, esta segunda-feira, na receção ao Arouca, por 3-1, em jogo relativo à 23.ª jornada da Liga Sabseg, no qual a formação arouquense ficou reduzida a dez elementos e viu terminada uma série invencível.

As águias adiantaram-se bem cedo no marcador, logo aos dois minutos, graças a um golo de Tiago Araújo. Pouco mais de dez minutos depois, o colega Vukotic dificultou a tarefa do conjunto forasteiro, ao ampliar, em dois tentos, a vantagem encarnada.

A diferença no placard foi depois reduzida por Adílio, aos 41 minutos, o que acalentou as esperanças do Arouca em amealhar pontos em Lisboa. Porém, esse objetivo impossibilitou-se de sobremaneira com a expulsão de Bruno, aos 76 minutos, e com o golo de Duk, já aos 90+4 minutos.

A vitória, surgida após um desaire na última ronda, permitiu ao Benfica B ascender à sétima posição da classificação da Liga Sabseg, com 30 pontos, menos sete que o ainda quinto classificado Arouca, que pontuava consecutivamente há cinco jornadas (quatro vitórias e um empate).

Na 24.ª e próxima jornada do escalão secundário, a equipa B do Benfica mede forças com o anfitrião Académico de Viseu que, esta segunda-feira, derrotou o Cova da Piedade, enquanto o Arouca recebe o Penafiel, batido pela Académica no passado domingo.

Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.

Benfica B - Arouca, 3-1.

Ao intervalo: 2-1.

Marcadores:

1-0, Tiago Araújo, 02 minutos.

2-0, Ilija Vukotic, 15.

2-1, Adílio Santos, 41.

3-1, Luís Lopes, 90+4.

Equipas:

- Benfica B: Svilar, João Ferreira, Tomás Araújo, Morato, Sandro Cruz, Diogo Mendes (Rafael Brito, 80), Ilija Vukotic, David Tavares, Umaro Embaló (Luís Lopes, 90), Henrique Araújo (Jair Tavares, 90) e Tiago Araújo (Tiago Gouveia, 75).

(Suplentes: Carlos Santos, Samuel Pedro, Luís Lopes, Tiago Gouveia, Jair Tavares, Rafael Brito, Filipe Cruz, Kalaica e Martim Neto).

Treinador: Nélson Veríssimo.

- Arouca: Victor Braga, Thales Oleques, Basso, Brunão, Joel Ferreira, Leandro (Bukia, 63), Pedro Moreira (Marco Soares, 79), Arsénio (Heliardo, 89), Adílio Santos (Sema Velázquez, 63), Lawrence Ofori e André Silva (Caballero, 79).

(Suplentes: Fernando Castro, Sema Velázquez, Heliardo, Bukia, Luiz Gustavo, Yaw Moses, Aloé, Caballero e Marco Soares).

Treinador: Armando Evangelista.

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para David Tavares (27), Leandro (48), Umaro Embaló (48), Arsénio (59) e Rafael Brito (90+1). Cartão vermelho direto para Brunão (76).

Assistência: jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.