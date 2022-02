Benfica B vence Covilhã e regressa à liderança

Um resultado que afunda os leões da serra na tabela.

O Benfica B venceu no reduto do Covilhã por 2-1, na 22.ª jornada da II Liga SABSEG, e voltou à liderança do campeonato, partilhada com o Casa Pia, com 43 pontos.

Henrique Araújo (22 minutos) inaugurou o marcador e Henrique Pereira (63) dilatou o resultado, amenizado por Rafael Brito (87) com um golo na própria baliza, fixando um resultado que afunda os leões da serra na tabela.

Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã, Castelo Branco.

Sporting da Covilhã - Benfica B: 1-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Henrique Araújo, 22 minutos.

0-2, Henrique Pereira, 63.

1-2, Rafael Brito, 87 (própria baliza).

Covilhã: Bruno Bolas, Jean Felipe, André Almeida, Jaime Simões, Lucas Barros, Tembeng (Ryan Teague, 69), Gilberto, Jorginho (Perea, 62), Rui Gomes, Diogo Almeida e Kukula (Camilo, 69).

(Suplentes: Igor Araújo, Tiago Moreira, David Santos, André Almeida, Vítor Carvalho, Jorge Vilela, Ryan Teague, Perea, Camilo).

Treinador: Leonel Pontes.

Benfica B: Léo Kokubo, Fabinho (Filipe Cruz, 89), Tomás Araújo, Pedro Álvaro, Sandro Cruz (Rafael Rodrigues, 82), Rafael Brito, Martim Neto (Diogo Capitão, 89), Cher Ndour, Henrique Pereira (João Resende, 90+05), Tiago Gouveia (Jair Tavares, 89) e Henrique Araújo.

(Suplentes: Fábio Duarte, João Neto, Jair Tavares, João Resende, Diogo Capitão, Miguel Nóbrega, Rafael Rodrigues, Filipe Cruz.

Treinador: António Oliveira.

Árbitro: Bruno Costa (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Sandro Cruz (56), Fabinho (65), Perea (86), Léo Kokubo (90+4) e Henrique Araújo, (90+5).