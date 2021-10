Benfica B segue imparável e continua no topo da Liga SABSEG

Águias venceram em Matosinhos por 2-1 e somaram o quarto triunfo seguido para o campeonato.

A equipa B do Benfica venceu este sábado o Leixões, por 2-1, em jogo da décima jornada da Liga SABSEG. É o quarto triunfo consecutivo das águias, o sexto duelo sem perder, o que lhe permite manter-se no topo da classificação da Liga SABSEG.

A jogar em casa, a equipa de Matosinhos esteve na frente do marcador, com um golo de João Amorim ao minuto 28, mas permitiu o empate em cima do intervalo, com Tomás Araújo finalizar da melhor forma no segundo minuto de descontos.

No segundo tempo, o Benfica B voltou a causar estragos na ponta final, com Luís Lopes, recém-entrado no jogo, a fazer o resultado final aos 88'.

A equipa orientada por Veríssimo passa a somar 23 pontos, seguindo-se Feirense e Rio Ave, com 18, e que ainda vão entrar em cena na jornada. Já o Leixões mantém-se com 14.