Benfica B regressa ao trabalho com 23 em testes físicos e exames médicos

As águias já têm agendados cinco desafios de preparação

A equipa B do Benfica, que disputa a II Liga SABSEG e que esta época será treinada por Luís Castro, regressou esta segunda-feira ao trabalho com 23 futebolistas submetidos a avaliações, testes físicos e exames médicos.

Ainda sem contar com diversos internacionais ao serviço de diferentes seleções, os atletas presentes dividiram o seu primeiro dia entre o Centro de Estágio no Seixal e o Hospital da Luz, com os testes físicos a decorrerem no Benfica LAB, programa que se vai repetir na terça-feira.

"Estamos dispostos a trabalhar novamente para mais conquistas. Vamos passo a passo, cumprindo os objetivos individuais e coletivos. Não jogo sozinho e só com a equipa é que podem sobressair as individualidades", disse João Neves, júnior de segundo ano, ao site dos "encarnados".

A bola vai começar a rolar no Benfica Campus somente na quarta-feira, no primeiro treino do conjunto orientado por Luís Castro, campeão europeu de sub-19 e que sucede a António Oliveira.

As águias já têm agendados cinco desafios de preparação, o primeiro dos quais em 10 de julho com o Estrela da Amadora, no Benfica Campus, palco de todos os encontros, à exceção da visita à UD Oliveirense, em 30 de julho.

O Benfica B receberá o Mafra em 16 de julho, o Vilafranquense três dias depois e o Alverca em 31 de julho.