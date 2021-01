Benfica B recupera de desvantagem de dois golos e empata com Vilafranquense

Ribatejanos estiveram a vencer por dois golos, mas as águias responderam na segunda parte.

O Vilafranquense e o Benfica B empataram este domingo, 2-2, em Rio Maior, para a 18.ª jornada da II Liga, num jogo em que os ribatejanos chegaram ao intervalo a vencer por 2-0.

Ribatejanos e as jovens águias proporcionaram um excelente jogo de futebol, com quatro golos, dois em cada parte, com os pupilos de João Tralhão a entrarem muito fortes, mas a permitirem a reação dos comandados de Nélson Veríssimo.

A igualdade foi a sexta caseira do Vilafranquense (12.º, com 18 pontos e menos um jogo), que só ganhou um de nove jogos como visitado, e a quarta consecutiva do Benfica B (11.º, com 20).

Começaram melhor os ribatejanos, que chegaram ao golo aos 13 minutos, com uma jogada coletiva, simples, prática e eficaz, com Evandro Brandão a encostar na cara de Carlos Santos, depois de uma assistência de Diogo Pinto, na sequência de um centro da esquerda de Vítor Bruno.

Os ribatejanos, sempre perigosos, viriam a ampliar a vantagem na sequência de canto, aos 29 minutos, por Diogo Coelho, que saltou sozinho e cabeceou vitoriosamente, depois de canto apontado por Vítor Bruno, na direita.

Os encarnados subiram de rendimento no segundo período e viriam a aproveitar um erro dos ribatejanos para reduzir, aos 56 minutos, por Pedro Ganchas, depois de um livre de Paulo Bernardo e um primeiro cabeceamento de João Ferreira. O Vilafranquense perdeu lucidez, o Benfica B motivou-se com o golo e não demorou a restabelecer a igualdade, o que aconteceu aos 63 minutos, com Henrique Araújo a isolar-se, fazer um chapéu a Tiago Martins e finalizar com precisão.

Jogo no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense - Benfica B, 2-2.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Evandro Brandão, 13 minutos

2-0, Diogo Coelho, 29.

2-1, Pedro Ganchas, 56.

2-2, Henrique Araújo, 63.

Equipas:

- Vilafranquense: Tiago Martins, Marco Grilo, Diogo Coelho, Sparagna, Vitor Bruno, Jefferson, Ruben Gonçalves, Diogo Pinto (Leonardo, 75), Nuno Rodrigues, Evandro Brandão (Rodrigo Rodrigues, 57) e André Dias (Vitinho, 68).

(Suplentes: Bruno Ferreira, Alan Bidi, Marcos Vinicius, Carlos Fortes, Rodrigo Rodrigues, Vitinho, Leonardo, André Claro e Eric Veiga).

Treinador: João Tralhão.

- Benfica B: Carlos Santos, João Ferreira, Morato, Tomás Araújo, Pedro Ganchas, Vukovic (David Tavares, 77), Diogo Mendes, Tiago Gouveia, Tiago Araújo (Umaro Embaló, 64), Henrique Araújo, (Luis Lopes, 89) e Paulo Bernardo.

(Suplentes: Leo Kokubo, Luis Lopes, David Tavares, Gerson Sousa, Sandro Cruz, Fábio Baptista, Rafael Brito, Umaro Embalo e Tomás Azevedo).

Treinador: Nelson Veríssimo.

Árbitro: Bruno Rebocho (Lisboa)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Ferreira (45+1), Sparagna (52), Paulo Bernardo (71 e 90+3), David Tavares (80). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Paulo Bernardo (90+3).

Assistência: jogo realizado á porta fechada devido à pandemia covid-19.