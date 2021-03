Benfica B impõe primeira derrota fora de portas ao Leixões de José Mota

Seixal, 21/03/2021 - O SL Benfica recebeu esta tarde o Leixoes SC no Benfica Campus no Seixal, em jogo a contar para a 25ª jornada da II Liga 2020/2021. Golo Samuel Pedro (Carlos Costa/Global Imagens)

Conjunto de Matosinhos estava sem perder longe do Estádio do Mar desde que o treinador assumiu o comando. Águias descolaram-se dos leixonenses na classificação

O Benfica B venceu, este domingo, na receção ao Leixões, por 2-1, em partida da 25.ª jornada da Liga SABSEG, e impôs a primeira derrota fora ao conjunto de Matosinhos desde que José Mota assumiu o comando técnico.

Apesar de o Leixões se ter colocado em vantagem no marcador, aos 55 minutos, com um golo "de letra" de Joca, os benfiquistas operaram a reviravolta no marcador com golos de Samuel Pedro e de Henrique Araújo, aos 71 e 88 minutos, respetivamente.

Numa primeira parte equilibrada e com muita luta a meio-campo, os conjuntos dispuseram de várias oportunidades para marcar, mas os respetivos guarda-redes levaram sempre a melhor no duelo com os atacantes.

No lado do Benfica, Umaro Embaló, no primeiro minuto de jogo e aos 45+1, Gonçalo Ramos (23) e Henrique Araújo (32) não conseguiram desfeitear o guarda-redes Stefanovic nas ocasiões em que visaram a baliza do Leixões.

Já o conjunto de Matosinhos, além do mérito do guardião Svilar, ao opor-se ao remate de Pedro Pinto, aos 35 minutos, na melhor ocasião dos 'forasteiros", pode queixar-se da falta de pontaria de Avto e Blekheir, aos 13 e 38 minutos, respetivamente.

Depois de um aviso de cada um dos conjuntos, aos 55 minutos, o Leixões chegou ao golo, num lance protagonizado por Joca, que fez um golo "de letra" que não deu hipóteses de defesa a Svilar e reúne todas as condições para entrar na galeria dos melhores da Liga SABSEG nesta época.

As águias não se deixaram afetar pelo golo sofrido e começaram a acercar-se com cada vez mais perigo da baliza contrária. Num desses lances, Samuel Pedro, que aos 63 tinha substituído Tiago Araújo, superiorizou-se à defesa dos leixonenses e rematou para o 1-1.

O empate galvanizou a formação secundária do Benfica, que pressionou o adversário e chegou ao 2-1 as 88, por Henrique Araújo, que, aos 74 minutos, já tinha deixado um aviso.

Com este triunfo, o Benfica B regressou aos triunfos e ascendeu ao oitavo lugar, com 33 pontos, mais três do que o ultrapassado Leixões, agora situado na 11.º posição e sem vencer há duas rondas.

Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.

Benfica B - Leixões, 2-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Joca, 55 minutos.

1-1, Samuel Pedro, 71.

2-1, Henrique Araújo, 88.

Equipas:

- Benfica B: Svilar, João Ferreira, Tomás Araújo, Morato, Sandro Cruz, Diogo Mendes (Rafael Brito, 83), David Tavares, Gonçalo Ramos, Umaro Embaló (Jair Tavares, 82), Henrique Araújo (Martim Neto, 90) e Tiago Araújo (Samuel Pedro, 63).

(Suplentes: Carlos Santos, Samuel Pedro, Luís Lopes, Tiago Gouveia, Jair Tavares, Fábio Baptista, Rafael Brito, Kalaica e Martim Neto).

Treinador: Nélson Veríssimo.

- Leixões: Stefanovic, Edu Machado, Pedro Pinto, Diogo Gomes, Seck (Tiago André, 54), Cris Nduwarugira, Bruno Monteiro, Kiki (Rodrigo, 77), Avto, Joca (Sapara, 77) e Belkheir (Nenê, 68).

(Suplentes: Tiago Silva, Tiago André, Sapara, Jota, Machado, Nenê, Brendon, Vando e Rodrigo).