Benfica B-FC Porto B: clássico na II Liga acaba empatado

Benfica B deu a volta ao FC Porto B, mas jogo da Liga SABSEG acabou empatado

Benfica B, que virou de 0-1 para 2-1, e o FC Porto B empataram hoje 2-2, num encontro da 17.ª jornada da II Liga em que os golos foram apontados na segunda parte, no Seixal.

Os portistas adiantaram-se no marcador aos 52 minutos, por João Marcelo, mas os benfiquistas reagiram e operaram a reviravolta, com tentos de Gerson Sousa e Henrique Pereira, aos 66 e 85, respetivamente.

Com 2-1 no marcador, ainda houve tempo, porem, para os azuis e brancos restabelecerem a igualdade, aos 88 minutos, por Bernardo Folha.

Com o empate alcançado no Seixal, o FC Porto B segue na com 24 pontos, mais um do que o rival, que conseguiu interromper uma série de quatro derrotas consecutivas no campeonato.

No segundo tempo, o FC Porto B inaugurou o marcador, aos 52 minutos, por intermédio de João Marcelo. Após canto de Rodrigo Fernandes, Bernardo Folha desviou ao primeiro poste e a bola chegou ao defesa portista, que aproveitou a apatia da defesa "encarnada" para marcar.

O Benfica B reagiu ao golo sofrido e, aos 66 minutos, repôs a igualdade, por Gerson Sousa. Após cruzamento da esquerda, o avançado finalizou de primeira no interior da área, num lance em que o guarda-redes Roko Runje ainda desviou a bola.

Empolgada pelo 1-1, a equipa treinada por Luís Castro operou a reviravolta no marcador, aos 85 minutos, momento em que Henrique Pereira galgou metros e ficou isolado na cara do guarda-redes dos portistas, que nada pôde fazer para evitar o remate do avançado.

O FC Porto B não se deu por vencido e, três minutos depois, selou o 2-2 final. Bernardo Folha falhou um primeiro remate no interior da área, mas, já caído no chão, ainda conseguiu rematar com êxito para o golo que deu o empate à sua equipa.

Jogo no Benfica Campus, no Seixal.

Benfica B - FC Porto B, 2-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, João Marcelo, 52 minutos.

1-1, Gerson Sousa, 66.

2-1, Henrique Pereira, 85.

2-2, Bernardo Folha, 88.

Equipas:

- Benfica B: André Gomes, Filipe Cruz (João Tomé, 79), Ricardo Teixeira, Diogo Capitão, Rafael Rodrigues, Jevsenak, Paulo Bernardo (Maestro, 61), Cher Ndour, Gerson Sousa (Pedro Santos, 79), Luís Semedo (João Resende, 88) e Henrique Pereira (Diego Moreira, 88).

(Suplentes: Pedro Souza, João Tomé, Tiago Coser, João Neto, João Veloso, Maestro, Pedro Santos, João Resende e Diego Moreira).

Treinador: Luís Castro.

- FC Porto B: Roko Runje, Rodrigo Pinheiro, João Marcelo, Zé Pedro, João Mendes, Rodrigo Fernandes (Vasco Sousa, 80), Nilton Varela (Silvestre Varela, 80), Bernardo Folha, Sidnei Tavares, Gonçalo Borges (Rui Monteiro, 80) e Wendel Silva.

(Suplentes: Ivan Cardoso, Romain Correia, Levi Faustino, David Vinhas, Vasco Sousa, Giorgi Abuashvili, Rui Monteiro, Luís Mota e Silvestre Varela).

Treinador: António Folha.

Árbitro: Bruno José Costa (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jevsenak (40), Sidnei Tavares (49) e Nilton Varela (55).