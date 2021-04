Benfica B evita regresso do Penafiel às vitórias com golo aos 90 minutos

Com a igualdade verificada no Seixal, o Penafiel (com os mesmos pontos do Casa Pia) segue na sétima posição da tabela, com 39 pontos, mais dois que o Benfica B, que é nono.

Um golo de Luís Lopes ao minuto 90 permitiu esta segunda-feira ao Benfica B empatar 2-2 com o Penafiel, equipa que somou à 30.ª jornada o seu sétimo jogo consecutivo sem vencer na II Liga.

Numa partida em que todos os golos foram apontados na segunda parte, as águias marcaram primeiro através de Tiago Gouveia, mas o conjunto duriense, com golos de Ronaldo Tavares e Pedro Soares operaram a reviravolta, deixando escapar a vantagem já ao cair do pano.

Com a igualdade verificada no Seixal, o Penafiel (com os mesmos pontos do Casa Pia) segue na sétima posição da tabela classificativa, com 39 pontos, mais dois que o Benfica B, que é nono, com 37.

Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.

Benfica B - Penafiel, 2-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Tiago Gouveia, 48 minutos.

1-1, Ronaldo Tavares, 68.

1-2, Pedro Soares, 71.

2-2, Luís Lopes, 90.

Equipas:

Benfica B: Svilar, João Ferreira (Fábio Baptista, 61), Tomás Araújo (Rafael Brito, 46), Kalaica, Godfried Frimpong, Diogo Mendes, Martim Neto (Luís Lopes, 76), David Tavares, Umaro Embaló (Kevin Csoboth, 89), Henrique Araújo e Tiago Gouveia (Jair Tavares, 76).

(Suplentes: Carlos Santos, Luís Lopes, Jair Tavares, Fábio Baptista, Rafael Rodrigues, Rafael Brito, Cher Ndour, Kevin Csoboth e Gonçalo Loureiro).

Treinador: Nélson Veríssimo.

Penafiel: Luís Ribeiro, Gustavo Henrique, Capela, Vini (Pedro Soares, 61), Paulo Henrique, Simão, Bruno César, João Amorim (Franco, 27), Wagner, Robinho e Ronaldo Tavares (Leandro, 89).

(Suplentes: Filipe, Vitinha, David Santos, Leandro, Franco, Mateus, David Caiado, Pedro Prazeres e Pedro Soares).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Wagner (35), João Ferreira (38), Bruno César (42), Godfried Frimpong (65), Umaro Embaló (85) e Kevin Csoboth (90+3).

Assistência: jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.